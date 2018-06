Keine Einwände in der Planungsphase

Zur Berichterstattung über den Tüfinger Spielplatz in der Donnerstagsausgabe der Schwäbischen Zeitung hat uns folgende Stellungnahme der Gruppe junger Mütter, namentlich vertreten durch Silke Helm, Tina Steidle-Frick und Martin Möhrle, sowie Ortsreferent Willi Bosch, erreicht:

„In der Bürgerversammlung am 15. Oktober 2014 informierte die Gemeinde in einer öffentlichen Bürgerversammlung in Tüfingen unter anderem über das Projekt und über den Standort. Bürgermeister Manfred Härle rief die Teilnehmer an dem Abend dazu auf, sich zu beteiligen. Selbst diejenigen, die bei der Versammlung nicht anwesend waren, konnten dies am nächsten Tag in der Tageszeitung nachlesen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hätten die verärgerten Tüfinger sich einbringen können.

Zu den detaillierten Planungssitzungen waren tatsächlich nur wir Eltern mit Kindern von null bis zwölf Jahren eingeladen und informiert, was wir hier auch für sinnvoll empfanden, da wir und unsere Kinder auch die potentiellen Nutzer sind.

Ortsreferent hat offenes Ohr

Während der Planungsphase gab es keine Einwände und Stellungnahmen zu diesem Projekt. Adresse und Telefonnummer unseres Ortsreferenten sind bekannt. Der Ortsreferent ist zu jeder Zeit ansprechbar.

Zum Thema Pädagogisches Konzept: Was wollten wir Eltern von diesem Spielplatz? Wir wollten für unsere Kinder Spielgeräte, die sie zu Hause nicht vorfinden, deshalb kamen wir auch zum Beispiel auf die Idee für eine Nestschaukel. Weiterhin sollte ein öffentlicher Spielplatz auch praktisch und pflegeleicht sein. Wir kamen dann zu dem Entschluss, dass ein Sandkasten gefüllt mit Sand nicht sinnvoll wäre, da es als öffentliche Katzentoilette dienen würde, deshalb der Rusel. Das Design der Firma Cucumaz ist in unseren Augen ansprechend und attraktiv für Kinder. Ein Stück Grünfläche steht zum freien Spiel zur Verfügung, dort kann auch ein Tor zum Bolzen aufgestellt werden. Die Parkmöglichkeit muss als Wendemöglichkeit für Räumfahrzeuge erhalten bleiben. Wir bezweifeln ein höheres Verkehrsaufkommen in der Reutestraße.

Hoffen auf rege Teilnahme

Unser Fazit ist, bei weiteren Schritten bezüglich des Spielplatzes werden alle Dorfbewohner miteinbezogen und wir hoffen auf rege Teilnahme.“