Katholische Kita St. Josef gewinnt Wettbewerb des Stadtwerks am See

Das Stadtwerk am See zeichnet die katholische Kita St. Josef in Salem-Neufrach mit dem ersten Platz beim Zukunftspreis aus. Die Umgestaltung des Außenbereichs zum Nutzgarten sowie die Einbeziehung der Kinder fördert Achtsamkeit für Tier und Umwelt nachhaltig, lautet die Begründung in der Pressemitteilung des Stadtwerks. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert.

Naschgarten, Kulturgarten, Tiergarten, Matschgarten – die Leiterin der Kita St. Josef Sandra Flintrop hat viele Ideen, brennt für ihr neues Projekt. Zurecht, findet das Stadtwerk, denn was die Kita St. Josef mit der Umgestaltung ihres Gartens anstrebt, sei vorbildlich in Sachen Pädagogik und Naturschutz und mache gleichzeitig Spaß. „Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist einfach, wenn man bei den Kindern bereits die Liebe zur Natur entfacht“, sagte Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle bei der Preisübergabe: „Wir suchen mit unserer Ausschreibung Zukunftsgestalter – diesen Titel hat die Kita St. Josef wahrlich verdient.“

Im Außenbereich, der derzeit ungenutzt ist, soll zukünftig ein richtiger Nutzgarten entstehen.Hochbeete mit Radieschen und Karotten soll es geben, einen Naschgarten mit Beeren und Spalierobst mit Äpfeln und Birnen. Beim Aufbau ist die Kita mit ihren 104 Kindern noch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, danach sollen die Kinder selbst ran. Dabei gehe es nicht um die perfekten Beete, sondern um das Erleben. „Wenn Kinder einen Stein umdrehen und die zahlreichen Lebewesen darunter entdecken oder dabei zusehen können, wie Karotten vom Saatgut zu einem leckeren, Gemüse heranwachsen, dann prägt sich so etwas ein“, erklärt Sandra Flintrop. „Aber auch das Spielen soll nicht zu kurz kommen. Wir planen ein richtiges Matschloch, in dem die Kinder nach Herzenslust ferkeln dürfen“, freut sie sich. Ein Meerschweinchengehege soll zusätzlichen Platz für neue Kitabewohner bieten.

Den Zukunftspreis hat das Stadtwerk zum zweiten Mal vergeben. 17 Projekte hatten sich beworben. Ausgezeichnet werden zehn Initiativen mit Preisgeldern zwischen 2000 Euro und 500 Euro.