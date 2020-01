Junge Musiker zeigen ihr musikalisches Können über verschiedene Genres hinweg

Bereits zum neunten Mal findet am Samstag und Sonntag,, 18. und 19. Januar, der Salemer Musikwettbewerb der Henning-Winter-Stiftung statt. Mehr als 30 junge Musiker der Schule Schloss Salem präsentieren am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr im Musiktrakt des Salem International College auf dem Härlen in Überlingen in offenen Vorspielen ein vielfältiges Programm, erklärt die Schule Salem.

Solistische Beiträge, klassische Kammermusik, Popgesang – alle Genres sind vertreten und das musikalische Niveau verspricht einen spannenden Nachmittag voll Musik, heißt es in der Pressemitteilung der Schule Schloss Salem.

Am Sonntag, 19. Janurar, geben ab 18.30 Uhr ausgewählte Preisträger in der Aula des Salem International College ein Konzert mit den besten Beiträgen des Wettbewerbes.