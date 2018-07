Jugend spendet für DRK-Heim

Die Salemer Jugendrotkreuzler haben ihre Einnahmen aus Kuchen- und Chili-Verkauf in Betonplatten investiert. Eine gute Investition: Damit haben die Jugendlichen für den Plattenbelag der 80 Quadratmeter großen Terrasse am neuen DRK-Domizil am Schlosssee gesorgt.

Bei der Arbeit zum neuen Heim in der entstehenden Rettungswache trägt laut DRK-Bereitschaftsleiterin Karina Ehresmann jedes Mitglied seinen Teil bei. Seit dem Spatenstich im Oktober vergangenen Jahres seien die DRKler im Rohbau gegenüber des Feuerwehrgebäudes am Schlosssee in jeder freien Minute dabei, zu hämmern, sägen oder streichen. Denn die Räumlichkeiten der ehrenamtlichen Helfer entstehen hauptsächlich in Eigenleistung. So ist es nicht verwunderlich, dass die 25 Jüngsten des DRK-Teams unter Leitung von Carmen Schreiber, Nicole Sturm, Julia Marent und Lena Biselli auch etwas dazu beitragen wollten. Kurzentschlossen haben sie ihre Einkünfte aus dem regelmäßigen Kuchenverkauf und dem Chili-Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt gespendet. Außerdem verzichtet der DRK-Nachwuchs in diesem Jahr auf größere Ausflüge.

Wer den ehrenamtlichen Helfern bei ihrer Arbeit am Bau des neuen Heimes unter die Arme greifen will, kann spenden an: DRK-Salemertal, Kontonummer: 2018638, Bankleitzahl: 69051725 bei der Sparkasse Salem-Heiligenberg, Verwendungszweck: Neubau Rettungszentrum Salem. (mw)