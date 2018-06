Jonathan Skawski zeigt Impro-Theater in zwölf Akten

Jonathan Skawski aus Salem ist Bühnenkünstler und Schauspieler. Er hat sich an ein ehrgeiziges Projekt gewagt: Jeden Monat bringt er ein komplett neues Programm auf die Bühne – ein ganzes Jahr lang. Zu sehen ist das in Meersburg, Salem und Überlingen. Dabei macht sich der Sohn zweiter lesbischer Frauen auch auf die Suche nach seiner männlichen Identität.

Wenn Skawski die Bühne betritt, weiß er nur selten, was kommt, denn die Zuschauer gestalten jeden Abend mit. Improvisationstheater nennt man die Form des Bühnenprogramms, bei dem das Publikum mit Einwürfen den Ablauf des Stückes mitbestimmt. Die meisten seiner Programme enthalten zumindest Elemente davon und entwickeln sich so jedes Mal anders. „Beim Improvisationstheater geht man stillschweigend einen Vertrag mit dem Publikum ein: Hey, ich darf auch scheitern“, erklärt Skawski. „Das sind die Momente, in denen am meisten Stimmung aufkommt.“

Mal allein, mal mit seinem Ensemble Salem Apes lässt sich Skawski von seiner Kreativität leiten. „Als Impro-Schauspieler ist man gleichzeitig Schauspieler, Regisseur, Dramaturg, Drehbuchautor und Drehbuchautor“, sagt er. Gerade bereitet er mit dem Ensemble für sein Mai-Programm ein improvisiertes Live-Hörspiel vor, das aufgezeichnet werden soll. Im Juni lädt er seine Zuschauer zu einer Dark-Opera mit Batman ein.

Dabei fließt auch immer wieder Privates mit ein. Mit seiner Jugendliebe Anna, die seine Leidenschaft fürs Theater teilt, ist er verheiratet und vor sechs Monaten Papa geworden – eine klassische Familienkonstellation, die Skawski in seiner Kindheit so nicht kannte. Er wuchs bei seinen beiden lesbischen Müttern auf, was bei ihm immer wieder die Frage aufwirft, wo sein Männerbild herstammt. Schließlich habe er „wenige präsente Männer“ in seinem Leben gehabt. „Eine Mutter sind zwei zu viel“ ist deshalb der Arbeitstitel eines Buches, an dem Skawski arbeitet.

Sich „reingefuchst“

Seine Liebe zum Schauspiel entdeckte Skawski bereits während seiner Schulzeit in Meersburg. Er gründete ein Schultheater und drehte einen abendfüllenden Gangsterfilm. „Ich habe immer wieder Dinge ausprobiert, von denen ich keine Ahnung hatte, und habe mich da reingefuchst“, fasst er heute zusammen. Doch das beruflich zu machen, konnte er sich zunächst nicht vorstellen. Deshalb begann er ein Lehramtsstudium – für jemanden, der davon überzeugt ist, dass kein Schüler dumm ist, sondern nur manche etwas länger brauchen als andere, eine ernüchternde Erfahrung. „Ich wollte Begeisterung vermitteln, aber Schule macht Begeisterung oft kaputt.“ Und so wandte er sich auf der Suche nach Gleichgesinnten wieder dem Theater zu.

Die Theatergruppe Lautstark, die er gemeinsam mit seiner Frau Anna während des Studiums aufbaute, gibt es bis heute. Daneben spielt er beim professionellen Ensemble Improshnikov in Ravensburg mit. Hier bekommt er zum ersten Mal eine Ahnung davon, dass man mit Theater auch Geld verdienen kann – eine Idee, die ihn nun nicht mehr loslässt. Eine Ausbildung zum Theaterpädagogen und etliche Workshops später fasst er seinen Mut zusammen und hängt das Studium an den Nagel.

Doch unter dem wirtschaftlichen Druck und dem Gefühl, den Zuschauern für ihr Eintrittsgeld auch etwas liefern zu müssen, hätte Skawski fast die Freude am Schauspiel verloren. Mühsam kämpft er sich davon los. Inzwischen macht er „sein eigenes Ding“. „Mir war wichtig, dass ich Dinge umsetze, in denen ich wirklich kompetent bin“, sagt Skawski, der seine Erfahrung in sein aktuelles Projekt einfließen lässt: Hier verwirklicht er all seine Ideen von Schauspiel bis zum Marketing in konzentrierter Form, mit dem Ziel, „nach zwölf Monaten an einem anderen Punkt zu stehen, als vorher“ – und vielleicht auch zu scheitern. Am Ende hofft er, eine neue Kleinkunstbühne in einem der drei Auftrittsorte zu etablieren.

Die Termine und weitere Informationen zum Programm von Jonathan Skawski gibt es im Internet unter

www.skawski.de