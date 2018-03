Jochen Fuchs ist neuer Kommandant in Salem

Die Freiwillige Feuerwehr Salem hat in ihrer Jahreshauptversammlung auf ein bewegtes Jahr zurückgeblickt. Bei der turnusgemäßen Wahl hatte Kommandant Timo Keirath bereits im Vorfeld angekündigt, sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl zu stellen.

Bevor allerdings die Wahl auf der Tagesordnung stand, waren die Berichte der einzelnen Funktionsträger an der Reihe. Aus Sicht des Kommandanten war es „ein Jahr, das es in sich hatte“. 135 Mal mussten die 140 aktiven freiwilligen Helfer ausrücken. Davon waren 37 Einsätze Fehlalarme von Brandmeldeanlagen, die in dieser Größenordnung für etwas Unmut in den Reihen der Feuerwehr sorgten. Abgesehen von den Fehlalarmen, zeigte sich der Kommandant aber insgesamt betrachtet äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Kameraden.

Keirath bringt vieles auf den Weg

Ausrüstungstechnisch sei man auf einem guten Weg. „Es ist nicht mehr viel, das in Salem ansteht“, sagte Keirath beispielsweise über die Fahrzeugkonzeption. Vieles konnte in den letzten fünf Jahren seiner Amtszeit auf den Weg gebracht werden. Es wurde unter anderem ein Fahrzeugkonzept erstellt, neue Ausgehuniformen wurden beschafft und zwei große Jubiläen gemeistert. Insgesamt wurden unter seiner Führung seit 2013 rund 487 000 Euro investiert. Bei der Jugend läuft ebenfalls alles rund, wie aus dem Bericht des Jugendleiters Manuel Maier hervorging. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 28 Jugendlichen, mit einer Probenbeteiligung von 85 Prozent.

Als „ein sehr harmonisches Jahr“ beschrieb Otto Stötzle aus Sicht der Alterskameradschaft die zahlreichen Aktivitäten der Ruheständler. Schriftführerin Bärbel Blumenstein ging in ihrem Bericht noch einmal auf die 135 Einsätze ein, unter denen drei Großbrände waren. Nach dem Kassenbericht von Uwe Wagner-Pfaller stand dann die Wahl auf der Tagesordnung. Diese musste aufgrund eines Einsatzes kurzfristig ein paar Tagesordnungspunkte nach hinten verschoben werden. Kaum waren die ausgerückten Einsatzkräfte wieder im Feuerwehrhaus angekommen, wurde gewählt. Mit 53 Stimmen konnte sich in geheimer Wahl der frisch zum Oberbrandmeister beförderte Jochen Fuchs gegen Norbert Walser durchsetzen, der 44 Stimmen bekam.

„Hartnäckiger Gesprächspartner“

Kreisbrandmeister Henning Nöh gratulierte Fuchs als einer der ersten und wünschte ihm in seinem Grußwort „ein glückliches Händchen für diese schwierige Aufgabe“. Bürgermeister Manfred Härle ging in seinem Grußwort noch einmal auf die Amtszeit von Keirath ein, die er als sehr konstruktiv lobte. Er bezeichnete Keirath als einen hartnäckigen, aber immer fairen Gesprächspartner mit dem gemeinsam mit der Verwaltung unheimlich viel bewegt werden konnte. Mit stehenden Ovationen wurde Keirath am Ende der Versammlung von seinen Kameraden verabschiedet.

Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Klaus Moser und Kurt Lenski mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt. Artur Keller erhielt vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Günther Laur für seinen unermüdlichen Einsatz für die Feuerwehr das Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis.