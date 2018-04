Internat Salem öffnet Türen

Die Schule Schloss Salem lädt am Samstag, 14. April, die Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 16 Uhr haben interessierte Eltern und ihre Kinder die Gelegenheit, Leben und Lernen in der Schule Schloss Salem kennenzulernen.

Die Schüler des Internats zeigen an diesem Tag auf vielfältige Weise, was die Schule Schloss Salem ausmacht: Bei der Großübung der Feuerwehr-, Sanitäts-, und THW-Dienste um 13 Uhr präsentieren sie anschaulich, wie man einen Brand löscht oder einen Verband anlegt. Bei der Musikmatinee um 11 Uhr stellen die Schüler ihre musischen Talente dar.

Zum weiteren Programm gehören außerdem Schulführungen, Ausstellungen und Präsentationen und Kurzvorträge.

Interessierte, die eher an der Oberstufe beziehungsweise dem Salem International College und dem Salem Kolleg in Überlingen am Bodensee interessiert sind, haben ab 15 Uhr die Möglichkeit, Schloss Spetzgart und den Campus Härlen zu besichtigen. Hier leben und lernen die Jahrgangstufen 11 und 12.