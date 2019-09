Wegen eines Einbruchs in ein unbewohntes Haus in der Heiligenberger Straße in Salem ermittelt derzeit die Polizei. Unbekannte Täter sind am vergangenen Dienstag oder Mittwoch, vermutlich durch ein Fenster, in das Gebäude eingestiegen und haben die Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht.

Zeugenhinweise sind an die Polizei Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, erbeten.