In Portugal wird Bulli „Willi“ zum Tonstudio

Der Salemer Fotograf Patrick Scholz und seine Freundin Lisa Nuber fahren gemeinsam mit ihrem Hund Oskar im VW Bus durch Europa. Von unterwegs unterstützen sie auf verschiedene Weise soziale Projekte. In unregelmäßigen Abständen berichten sie in der „Schwäbischen Zeitung“ von ihren Erlebnissen.

Nachdem wir drei Monate im wunderschönen Marokko verbracht haben, rollen wir in unserem Bulli erst einmal die portugiesische Südküste entlang und sind direkt überwältigt von der wunderschönen Landschaft. Die zerklüftete Steilküste, welche bis zu 120 Meter aus dem Meer herausragt, wird immer wieder von tollen kleinen Buchten unterbrochen. Die weißen Sandstrände laden nicht nur zum Baden, sondern Dank der perfekten Wellen auch zum Surfen ein.

In der Nähe von Sagres finden wir die kleine Bucht des Praia do Barranco. Dort bleiben wir erst einmal für ein paar Tage und verbringen die Abende zusammen mit anderen Reisenden an wunderschönen Lagerfeuern, wo wir den Musiker Marc le Pieres aus Frankreich kennen lernen. Als er seine Gitarre auspackt und anfängt, gemeinsam mit seiner Freundin Gabrielle zu singen, kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus und merken schnell – hier soll unser nächstes soziales Projekt entstehen! Schon auf Patricks Radreise, welche ihn unter dem Namen „Social Cycling“ von 2015 bis 2017 vom Bodensee nach Indonesien geführt hat, entstanden zwei Alben mit Straßenmusikern.

Mit einem mobilen Audiorekorder können so auf einfache Weise Musikaufnahmen unterwegs gemacht werden. Der Musiker bekommt die Aufnahmen zur Vervielfältigung und kann sich so ein bisschen Geld durch den Verkauf seiner Musik dazuverdienen. Wir bekommen im Gegenzug dafür die Rechte, die Musik ebenso zu verkaufen und stecken das damit verdiente Geld in soziale Projekte. Im Fokus steht dabei das Barnabas Children Centre in Kenia.

Als wir Marc le Pieres von unserem Projekt und der Idee, ein Album mit ihm zur Unterstützung von Hilfsprojekten aufzunehmen, erzählen, ist er sofort Feuer und Flamme und wir nehmen noch am selben Abend zwei wunderschöne Songs direkt am Lagerfeuer auf. Am nächsten Tag verwandeln wir unseren Van „Willi“ in ein Tonstudio und nehmen acht weitere Songs mit ihm, Gabrielle und einem weiteren Musiker in unserem Van auf. So ist in Südportugal ein unglaublich schönes Album entstanden, mit dem wir am Hilfsprojekt in Kenia sicherlich viele tolle Projekte umsetzen können. In den nächsten Wochen werden die Aufnahmen noch digital optimiert und dann zugunsten des Barnabas Children Centre zum Verkauf stehen.

Nachdem wir das Tonstudio wieder abgebaut haben, fahren wir die Küste immer weiter entlang nach Norden, wo wir noch super schöne Tage in den beiden Surfmekkas Ericeira und Nazaré verbringen. Drei bis vier Wochen hatten wir geplant in Portugal zu verbringen – am Ende sind es doch fast zwei Monate. Wir sind wahnsinnig begeistert von diesem Land, den Wellen und den Menschen und freuen uns schon, wenn wir eines Tages wieder nach Portugal zurück kommen.

In den kommenden Wochen werden wir einige Zeit in Galizien in Spanien verbringen und dann die Küste entlang Richtung Frankreich rollen.