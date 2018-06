Im Münster trifft Neues auf Altes

Zu einem besonderen Konzert sind am Sonntagabend rund 50 Zuhörer in das Salemer Münster gekommen. Das Vokalensemble „Vox Nostra“ aus Berlin, der Saxofonist Nico Lohman sowie der Organist und Komponist Andreas Behrendt haben Mariengesänge der Zisterzienser mit zeitgenössischer Musik kombiniert.

Zunächst waren nur die drei Stimmen von Winnie Brückner (Sopran), Philipp Cieslewicz (Altus) und Burkard Wehner (Bariton) zu hören. Die drei Sänger des Vokalensembles Vox Nostra waren nicht zu sehen doch deutlich zu hören bis sie vor dem Altarraum des Münsters standen. Die Akustik der Kirche machte es möglich, dass die Sänger im Verlauf des Konzertes einzeln oder gemeinsam immer wieder an verschiedenen Standorten in der Kirche zum Einsatz gekommen sind. Auch der Saxofonist, Nico Lohmann, spielte seine Instrument nicht nur von der Orgelempore sondern auch im Kirchenraum. Der schnörkellose Gesang der Zisterzienser passte absolut zu den eher zeitgenössischen Klängen der beiden Musikinstrumente. Solobeiträge, nur die Instrumente und die Kombination Gesang und Instrument machten das Konzert zu einem abwechslungsreichen Hörgenuss. Mit insgesamt 19 Programmpunkten, die alle in Verbindung zu Marienfesten aus dem gesamten Kirchenjahr standen, haben die Musiker das Publikum unterhalten. (sto)