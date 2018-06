Die Ausleihen der Salemer Bücherei sind in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Kein Grund zur Sorge, meint Büchereileiterin Monika Raab im Gespräch mit Michael Scheyer. Nach wie vor erfreue sich das Buch großer Beliebtheit.

Frau Raab, was lesen Sie gerade?

Ich lese gerade ein Jugendbuch. „Das Ungeheuer vom Bodensee“, das spielt in Überlingen. Die Autorin wünscht sich, dass wir das Buch aufnehmen. Deshalb lese ich es. Privat lese ich auch gerne spannende Geschichte, Krimis oder Thriller. Und ich lese gerne historische Romane.

Fanden Sie ein Buch schon mal ganz schlecht?

Ja. Das gibt es öfter mal. Wenn die hochgelobt wurden und ich mich nach der Hälfte zwingen muss, zu Ende zu lesen. Jetzt ist auch der neue Schätzing raus. Mit dem tue ich mich schwer. Zugegeben, ich habe dem Schwarm noch keine Chance gegeben. Aber es macht mir gerade nichts aus, dass der immer ausgeliehen ist.

Sie lesen immer das ganze Buch?

Ja, bis jetzt habe ich immer alles fertig gelesen. Ich hoffe dann immer, dass da noch was Gutes kommt.

Fliegen Bücher auch mal aus dem Bestand raus?

Ja, ständig, leider. Aber was sollen wir machen? Wir sind ja kein Archiv. Wir haben auch keinen Keller. Wenn Bücher nicht mehr gelesen werden, verschenken wir sie. Entweder hier oder an Amnesty International. Wenn ein Buch total zerfleddert ist, entsorgen wir es auch mal. Aber meistens können wir es retten, indem wir Seiten kleben.

Was sind das für Bücher, die ausgemustert werden?

Alles mögliche. Romane und Kinderbücher. Ich guck immer mal auf die Stempel. Wenn das Buch dann seit mehreren Jahren nicht mehr ausgeliehen wurde, kommt es weg. Um Platz für neue zu machen.

Wenn Sie sich was wünschen dürften, wäre es noch ein Stockwerk?

Das wäre schön. Aber das Gebäude ist denkmalgeschützt. Das schränkt uns sehr ein. Ich würde mir wünschen, die Bibliothek wäre behindertengerecht. Aber wir können keinen Aufzug einbauen. Ältere Leute schicken ihre Kinder, um Bücher zu leihen. Dabei würden sie selber gerne stöbern, kommen aber die Treppen nicht mehr hoch.

Die Kinderbücher sind ganz oben?

Kinder sind mir sehr wichtig. Zum Beispiel auch, was die Veranstaltungen anbelangt. Für die haben wir nur 500 Euro zur Verfügung. Die geben wir hauptsächlich für Kinderveranstaltungen aus. Ich muss mich ja auch um neue Leser bemühen. Für mich ist das immer schön, wenn Schulklassen da sind. Die Kleinen lernen zwar, dass man leise sein soll – und die nehmen das dann auch ernst – aber die Treppe poltern sie dann doch hoch und runter. Das macht aber nichts. Die sollen Spaß hier haben. Ich will, dass die keine Angst haben vor der Bücherei. Bücher sollen positiv besetzt sein. Dann bleiben sie auch Leser. Man merkt: Denen gefällt es hier.

Wie viele Leser haben Sie gerade?

Schwer zu sagen. Oft ist das so, dass die Mutter registriert ist, aber die Kinder auch damit leihen, und Papa für den Urlaub auch. Mitgliedschaften haben wir normalerweise immer so um die 700 herum. 2013 waren es auf einmal 745. Das ist wirklich kurios: Wir haben zwar mehr Entleiher, aber die Zahl der Leihen ist zurückgegangen – von 35500 auf 34000.

Woran liegt es, dass weniger ausgeliehen wird?

Das liegt vermutlich am Onlinesystem, am Findus. Früher haben die Leute oft am Schalter zwischendrin verlängert, als Vorsichtsmaßnahme, um nicht in die Mahnung zu kommen. Eine Verlängerung gilt bei uns als neue Leihe. Heute können die Leute mit dem Findus verlängern, wenn es nötig ist. Sie haben es besser unter Kontrolle und sind entspannter. Deshalb verlängern sie nicht mehr so oft nur aus Vorsicht. Ich denke, dass es daran liegt. Aber mit Sicherheit kann ich es nicht sagen.

Ihnen gehen nicht die Leser aus?

Nein. Kein Grund zur Sorge. Bei den Kleinen ist das kein Problem. Wie gesagt, die sind glücklich hier. Das begeistert mich selber immer wieder, dass die so viel Interesse haben – wo es doch immer wieder heißt: Heute ließt keiner mehr. Die Jugendlichen sind schwieriger zu erreichen. Die haben halt viel für die Schule zu tun, das verstehe ich auch. Und wenn sie dann auf weiterführenden Schulen sind, gehen sie in andere, größere Bibliotheken.

Wie ist das mit Neuanschaffungen?

Damit bin ich natürlich ständig beschäftigt. Letztes Jahr haben wir 959 Artikel erworben. Natürlich das, was auf den Bestsellerlisten steht. Ich habe auch immer Stift und Zettel dabei. Wenn ich in Buchhandlungen bin oder wenn ich was im Fernsehen sehe, dann schreibe ich das gleich auf. Mein Etat beläuft sich auf 7700 Euro. Aber da ist alles drin: Werbemittel, Büroartikel und die Materialien, mit denen wir die Bücher folieren.

Nehmen Sie auch Vorschläge an?

Ja, klar. Solange das Thema nicht zu speziell ist. Ich muss natürlich immer fragen: Findet das auch andere Leser? Wenn es nur einer lesen würde, geht das natürlich nicht.

Haben Sie einen Geheimtipp?

Huch, nur einen? Mir schwirrt dann immer viel im Kopf herum. Mein Mann würde jetzt sagen: Das hättest du dir doch denken können, dass so eine Frage kommt. Wahrscheinlich fällt mir was ein, wenn sie aus der Tür sind.

Und so kam es dann auch: Monika Raab empfiehlt später per E-Mail: „Das größere Wunder“ von Thomas Glavinic. Das hat sie selber bereits mehrfach verschenkt.