Hubert von Goisern kommt 2021 nach Salem

Hubert von Goisern gastiert mit der „Zeiten und Zeichen-Tour“ am 25. Juli 2021 in Salem. Karten für das Schloss-Open-Air gibt es bereits im Vorverkauf.

Das letzte Konzert von Hubert von Goisern ging am 26. Oktober 2016 in München im Circus Krone über die Bühne. Danach hat er sich zurückgezogen, um zu schreiben. Herausgekommen ist ein Roman. Seit der Fertigstellung arbeitete Hubert von Goisern wieder an neuer Musik, verrät der Veranstalter in der Vorschau. Demnach sei die Veröffentlichung eines Studioalbums für den Sommer 2020 geplant. Auf Tour wird’s damit auch gehen. Dabei könne sich der Goisern-Fan auf Bewährtes freuen. Noch immer stecke Hubert von Goisern voller Ideen und Energie, er bleibe neugierig und fordere sein Publikum heraus.