HSG Mimmenhausen/Mühlhofen gelingt Revanche und setzt sich an die Spitze

Die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen hat das Gipfeltreffen in der Handball-Landesliga Süd für sich entschieden. Im Bildungszentrum Salem gewann das Team von Trainer Felix Radon mit 36:33 (18:19) am vergangenen Sonntag gegen den bisherigen Tabellenführer HU Freiburg 2.

Somit revanchierte sich die HSG erfolgreich für die Niederlage in Freiburg, als die Breisgauer am 17. Dezember mit 30:28 die Oberhand behielten und Mimmenhausen/Mühlhofen die erste Saisonniederlage zufügten. Entscheidend waren die letzten 20 Minuten der Partie. Die Gastgeber drehten am Ende auf und machten aus einem 24:26-Rückstand einen 36:33-Sieg.