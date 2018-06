Hospizhelfer Salem waren 2045 Stunden im Einsatz

Die zentrale Aufgabe des Vereins Hospizgruppe Salem ist es Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten. Die Jahreshauptversammlung am Mittwochabend hat gezeigt, dass der Verein dabei ist, darüber hinaus den gesellschaftlichen Umgang mit Krankheit und Tod zu verbessern.

2045 ehrenamtliche Stunden waren die zurzeit 28 Hospizhelferinnen im Jahr 2013 unentgeltlich im Einsatz, wie Einsatzleiterin Annette Mackenbrock bei der Jahreshauptversammlung berichtete. Wie der 1. Vorsitzende Johannes Hasenbrink lobte sie das ambulante Hospiz-Team, das sterbende Menschen und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt stelle.

Dass die Arbeit seit der Vereinsgründung vor 18 Jahren über die ambulante Betreuung weit hinaus geht, zeigte der Bericht der übrigen Betreuungsgruppen. Zufrieden berichteten die ausgebildeten Trauerbegleiterinnen Kaya Sick und Hildegard Scheulen von ihrer mittlerweile festen Trauergruppe, die aus dem vor vier Jahren ins Leben gerufenen Trauercafé im Bermatinger Mesmerhaus entstanden ist. Die Vorteile der Arbeit in der fortlaufenden Gruppe liegen für Sick und Scheulen auf der Hand. Deshalb wollen sie im Herbst erneut eine anbieten.

Auch das Gemeinschaftsprojekt von Hospizgruppe und dem Seniorenzentrum „St. Franziskus“ in Markdorf erfreut sich laut Initiatorin Renate Eckerle großer Beliebtheit. Drei Gruppen von Heimbewohnern treffen sich demnach regelmäßig zu begleiteten Gesprächsrunden. Angst vor Tod und Sterben und dem bisher verhaltenen Umgang mit den Tabuthemen sollen einem offenen Umgang damit weichen, so das Ziel. Pflegedienstleiterin Clarissa Weißenberger erzählte von ihrer Anfangszeit vor sechs Jahren im Spitalfonds: „Es war ein Schock, wie hier mit dem Sterben umgegangen wurde“, erinnerte sie sich an Verstorbene, die während der Mittagszeit aus dem Haus gebracht wurden. Die übrigen Bewohner sollten nicht mit der Thematik des Sterbens konfrontiert werden. Wie Eckert setzt die Fachfrau auf offenen Umgang und die Möglichkeit für die Bewohner, sich im geschützten Raum die eigene Lebensleistung bewusst zu machen und über Dinge zu sprechen, die sie bewegten. Auch die eine Projektgruppe mit demenziell erkrankten Senioren unter kunsttherapeutischer Anleitung hob sie lobend hervor.

Ganz neue Wege will Hospizhelferin Katharina Goldmann beschreiten. Nach Ausbildung zur Projektleiterin „Hospiz macht Schule“ will sie ab dem neuen Schuljahr die Themen Hospizarbeit mit den Facetten Trauer, Leid und Hoffnung auch in die Schule tragen. Über fünf Tage lang soll gemeinsam mit Lehrern und vier weiteren Helfern „der Gedanke des Helfens und des Daseins schon ganz früh“ bei Dritt- und Viertklässlern Gehör finden und bestehende Tabus aufbrechen.

Für die Ausbildung der Projektbegleiter hat der Verein tief in die Tasche gegriffen und laut Kassiererin Vilma Lorenz 3000 Euro investiert. Die gleiche Summe ist in den Umzug in die neuen Räume an der Franz-Ehret-Straße 23 in Weildorf geflossen. Dass die Ausgaben deshalb die Einnahmen um rund 6000 Euro überschreiten hält der Vereinsvorstand für gerechtfertigt. Hier werde der Vereinszweck sinnvoll unterstützt, meinte Hasenbrink und betonte, das Ganze werde durch Rücklagen abgedeckt.

Die Mitglieder bestätigte den gesamten Vorstand bei Neuwahlen für eine weitere Amtsperiode. Im Amt verbleiben neben Hasenbrink und Lorenz die Schriftführerin Katharina Goldmann, die 2. Vorsitzende Lioba Geiger sowie die Beisitzer Helga Spiry, Gabriele Buchholz und Angela Boxhammer.