Rund 150 Gäste haben am Sonntagnachmittag das 20-jährige Bestehen der Hospizgruppe Salem gefeiert. Im Bürgerhaus Prinz Max hat es dazu ein besinnliches und unterhaltsames Programm gegeben. Festliche Reden, schöne Lieder, eine Ehrung und ein Mundartkabarettist haben der Feier einen schönen und angemessenen Rahmen gegeben.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst, den die Band Maranatha mitgestaltet hat, wurde der Festtag der Hospiz Gruppe eröffnet. Anschließend wurde im Prinz Max gefeiert. Der Vorsitzende der Gruppe, Johannes Hasenbrink, begrüßte dort die Gäste, unter anderem Bürgermeister Manfred Härle sowie Vertreter der Gemeinden Salem, Heiligenberg und Frickingen.

Die Hospizgruppe wurde 1996 von 36 Mitgliedern gegründet. Die Zahl wurchs im Lauf der Jahre auf stolze 170 Mitglieder an. Im Verein engagieren sich 35 aktive Helfer in der Sterbe- und Trauerhilfe. Hasenbrink ging in seiner Ansprache auf die Vielzahl der Aktivitäten des Vereins ein.

„600 aktive Begleitungen haben wir in diesen 20 Jahren geleistet. Allein von Januar bis August im aktuellen Jahr waren es bis August 39 Begleitungen“, sagte er. Die Begleitungen sind kostenfrei, der Verein finanziert sich aus Spenden, Zuschüssen und den Mitgliedsbeiträgen. Rund 100 Helfer seien seit der Vereinsgründung ausgebildet worden. „Hospizarbeit sehen wir als sehr wichtig an“, sagte Hasenbrink.

Nachdenkliche Lieder

Das Gesangstrio „Anima“ aus Friedrichshafen hat sich ebenfalls mit der Thematik auseinandergesetzt. Marita Hasenmüller, der Kopf des Trios, hat eigenen Kompositionen und Texte zum Thema Trauer, Trost und Sterben mit bewährten Liedern zu einem Programm zusammengefasst. Bei ihrem ersten Auftritt im Saal haben sie nachdenkliche Lieder vorgetragen. „Was zählt, ist nicht die Zahl der Jahre, die wir leben. Was zählt ist, wie viel Leben wir den Jahren konnten geben“, lautete der Refrain eines Liedes. „Wir werden anschließend auch fröhliche und leichte Lieder singen“, sagte die Sängerin und zitierte Hasenbrink, der zuvor gesagt hatte: „Hospizarbeit ist nicht immer lustig.“

Monika Moder vom Caritasverband reiste extra aus Freiburg an, um während des Jubiläums eine Festrede zu halten. Sie ging dabei auf die Entwicklung der Hospizarbeit und der Palliativmedizin in den vergangenen 20 Jahren ein. In der Hospizarbeit habe sich während dieser Zeit auch in der politischen Wahrnehmung, was den vergangenen Lebensabschnitt angeht, viel bewegt, sagte sie. „Stationäre Hospize und das ambulante Angebot mit qualitativen Kräften werden gefördert und sind in die medizinische Versorgung aufgenommen worden“, bilanzierte Monika Modner.

Grußworte wurden auch von Salems Bürgermeister Manfred Härle und dem Mitbegründer der Salemer Hospizgruppe, Jürgen Betting, gesprochen. Der Mundartkabarettist Sven Sonntag sorgte dann für den nötigen Humor, bevor der Festakt in ein lockeres Beisammensein übergegangen ist.