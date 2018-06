Hochwassergefahrenkarte: Räte müssen beim Bebauungsplan nachjustieren

Der geplante Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neufrach-Ost III“ kann nicht wie geplant in Kraft treten. Der Salemer Gemeinderat hat daher bei seiner Sitzung am Dienstag einige Änderungen beschlossen. Grund für den nun geänderten Geltungsbereich sind die neuen Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Württemberg. Demnach dürfen Fläche, die statistisch einmal in hundert Jahren (HQ 100-Hochwasser) überflutet werden, nicht als neues Baugebiet ausgewiesen werden. Dieses Ergebnis hatte die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ergeben.

Bislang war geplant, dass der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neufrach Ost III“ auch den östlichen Bereich des bereits in Kraft getretenen Bebauugsplans „Gewerbegebiet Neufrach-Ost II“ umschließen sollte. Da dieser durch eine zusätzliche Erschließunstraße (Ringstraße) so aufgeteilt werden sollte, dass auch Bauplätze für kleinere und mittlere Unternehmen entstehen. Eine Einbeziehung des gesamten östlichen Bereichs sei nun aber nicht mehr möglich, sagte Elmar Skurka, stellvertretender Bauamtsleiter, da östlich der geplanten Ringstraße ebenfalls HQ100-Flächen auf den Hochwassergefahrenkarten dargestellt seien. Weil die Ringstraße nicht in diesem Gebiet liegt, stimmten die Räte einstimmig einer Änderung zu, sodass nun nur noch die Ringstraße im Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neufrach-Ost III“ aufgenommen wird. „Ich denke, da sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Bürgermmeister Manfred Härle.

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neufrach-Ost II“ bleibt weiterhin in Kraft und darf ausnahmsweise weiterhin bebaut werden, weil die dargestellten Überflutungsflächen nur mit null bis zehn Zentimeter und punktuell bis 20 Zentimeter überflutet werden würden. Bauherren haben die Möglichkeit, ihre Gebäude etwas erhöht zu bauen, da über die Gemeinde Retentionsflächen angeboten werden. Dass soll aber keine höheren Grundstückspreise zur Folge haben, so Bauamtsleiter Manfred Meschenmoser.