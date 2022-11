Hochsitz im markgräflichen Wald angesägt

Ein Unbekannter hat bereits am vergangenen Sonntag in Vogelsang bei Frickingen gegen 16.15 Uhr zwei Standfüße eines Hochsitzes angesägt. Das förderte die Auswertung einer Wildkamera durch den zuständigen Revierjäger im Markgräflichen Haus von Baden zu Tage. Demnach ist der unbekannte Mann etwa 1,80 Meter groß, schlank bis kräftig, trägt schwarze schulterlange Haare und einen Vollbart. Als er den Jägerstand ansägte war er mit einem blau-karierten Holzfällerhemd, eine beigefarbenen Stoffhose und schwarzen Schuhen bekleidet. Wie die Polizei mitteilt, ist es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Beschädigungen von Hochsitzen in den markgräflichen Wäldern gekommen. Der bislang bekannte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden unter Telefon 07551 / 80 40.