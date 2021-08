Himmelsspektakel am Affenberg

Die aktuelle Hochwetterlage ist geradezu perfekt für das, was sich im Moment am Himmel über dem Affenberg Salem abspielt. Die Jungstörche dieser Saison, rund 200 Tiere, üben aktuell den Thermikflug, teilt der Naturpark in einer Pressemeldung mit.

Am Affenberg leben 50 Brutpaare, die in diesem Jahr etwa 150 Junge geboren und aufgezogen haben. Dazu kommen die Störche aus der Nachbarschaft. „Die ersten Flugversuche sind nicht immer erfolgreich. Da ist schon auch mal ein Bruchpilot dabei, den wir dann pflegen, bevor er dann hoffentlich seine zweite Chance nutzt“, erklärt Dr. Roland Hilgartner, Direktor am Affenberg Salem. Wenn die gute Wetterlage anhält, werden die Tiere demnächst auf ihren langen Zug gen wärmere Gefilde starten.

Ein besonderes Tier am Affenberg ist Storch Peter. Er ist 2021 stolze 35 Jahre alt geworden. In diesem Jahr hat er gemeinsam mit seiner Partnerin fünf Jungstörche großgezogen – zwei mehr als die anderen Storchenfamilien durchschnittlich pro Horst zur Welt bringen. In seinem langen Leben hat der „Storchenopa“ 60 Jungstörchen seine Gene mitgegeben. „Er gehört hier praktisch zum Inventar“, so Dr. Roland Hilgartner. „Er kennt jeden Winkel und hat keinerlei Scheu vor unseren Gästen.“

Peter gehört auch zu den wenigen Tieren, etwa 15 Störche, die nicht in den Süden ziehen. Als handaufgezogener Storch übt er zwar den Thermikflug mit seinem Nachwuchs, bleibt aber über den Winter am Affenberg.