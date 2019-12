Hikkaduwa feiert erfolgreichstes Jahr in Vereinsgeschichte

Als eines der erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte konnte der Salemer Hikkaduwa-Verein das fast abgelaufene Jahr in der diesjährigen Generalversammlung bezeichnen. Das teilt er in seiner jüngsten Pressemitteilung mit. Demnach hat der Verein 15 neue Mitglieder gewinnen und seine Mitgliederzahl damit auf 124 steigern können. Für 24 Kinder aus bedürftigen Familien in Sri Lanka seien zudem neue Paten gefunden worden, sodass die Gesamtzahl der vermittelten Patenschaften auf 384 gestiegen ist.

Seit dem Tsunami von 2004 hat der Hikkaduwa Verein 26 Projekte zur Verbesserung der Wohnsituation für Familien von Patenkindern durchgeführt, die in selbst für sri-lankische Gegebenheiten unzumutbaren Verhältnissen gelebt haben. In allen Fällen konnte der Verein laut seiner Pressemitteilung durch Beschaffung oder Renovierung kleiner Häuser wirksame Hilfe leisten. Trotz drastischer Preissteigerungen bei Grundstücken, Baumaterial und Löhnen sind in diesem Jahr zwei weitere Projekte hinzugekommen, die durch Spenden von Unternehmen, Paten und Freunden des Vereins vollständig finanziert werden konnten. Für den kompletten Neubau des Hauses für die Familie des Patenkindes Yasiru waren 13 500 Euro notwendig. Die Familie lebte in einem baufälligen Haus, das Verwandten gehört. Da die Renovierung des bestehenden Hauses nicht sinnvoll ist, und um Yasiru und seinen Schwestern einen Umzug und damit einen Schulwechsel zu ersparen, hat der Verein in dem jetzigen Wohnort ein Ersatzgrundstück erwerben können und ein moderates Haus für die Familie erstellt, teilt der Vorstand mit. Die Grundstücks- und Baukosten konnten demnach aus Spenden der INIT GmbH Karlsruhe und der IRIS GmbH, Berlin, finanziert werden – für beide Unternehmen war der Vereinsvorsitzende nacheinander als freier Mitarbeiter tätig.

Weitere Spender waren die Kolpingfamilie in Deißlingen sowie mehrere Vereinsmitglieder und Paten. Außerdem ist der Erlös aus dem diesjährigen Benefizkonzert der Salemer Chöre vom 11. Mai in das Projekt geflossen. Yasiru, seine Familie und der Hikkaduwa- Verein sagen allen Spendern einen herzlichen Dank, die zum guten Gelingen der Baumaßnahme beigetragen haben. Als Eigentümer des neuen Hauses wurde Yasiru ins Grundbuch eingetragen. Zu seinen aktuellen Daten berichtet der Verein, dass seit der Vereinsgründung 2003 im Jahresdurchschnitt rund 64 000 Euro für Patenschaften und sonstige Projekte nach Sri Lanka transferiert werden.

Im besonders guten Jahr 2019 wird der Jahresbetrag 85 000 Euro überschreiten, wie der Verein bekannt gibt. Die Gesamtsumme aller Transaktionen nach Sri Lanka werde im nächsten Jahr die Millionengrenze übersteigen. Auf der Generalversammlung wurden die Vorsitzenden Horst und Ursula Gerland einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen beiden Jahre haben die Vorsitzenden versichert, „am Ball zu bleiben“ und die Projekte des Hikkaduwa Vereins weiter voranzubringen.