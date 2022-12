Handball-Landesliga Süd: Spitzenreiter marschieren weiter im Gleichschritt

In der Handball-Landesliga Süd bahnt sich ein spannender Titelkampf an. Mittendrin ist die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen, die nach zwölf Spielen punktgleich mit der Handball Union Freiburg II an der Spitze steht.

Beide Topmannschaften erledigten am vergangenen Samstagabend ihre Hausaufgaben. Die Freiburger gewannen ihr Auswärtsspiel beim TB Kenzingen mit 30:28. Mimmenhausen/Mühlhofen schlug zur gleichen Zeit zu Hause im Bildungszentrum Salem den TSV March deutlich mit 30:16. Bester Torschütze war Hendrik Dahm mit zehn Treffern.

Große Dominanz

Am kommenden Wochenende kommt es nun zum absoluten Showdown zwischen den Führenden. Mimmenhausen/Mühlhofen, noch ungeschlagen in dieser Saison (zehn Siege, zwei Unentschieden), gastiert zum Hinrunden- sowie zum Jahresabschluss am Samstag um 20 Uhr in der Wentzingerhalle in Freiburg. Die Breisgauer haben bislang elf Partien gewonnen und nur eine Begegnung verloren.