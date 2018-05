Härle nimmt auf Abrissbirne Platz

Die katholische Kirche feiert am Donnerstag einen großen Feiertag: Fronleichnam. Die katholischen Christen feiern das Fest mit einem Prozessionszug, bei dem der Leib Christi in einer Monstranz durch die Straßen der Gemeinden getragen wird. Zu den Lebenselementen Wasser, Erde, Luft und Feuer werden in diesem Jahr die Blumenteppiche entlang des Prozessionswegs in Westerheim zwischen Christkönigskirche und Rathaus farbenprächtig und mit vielen Motiven und kirchlichen Symbolen gestaltet.