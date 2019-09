Grünzug statt Gewerbe: Salemer wehren sich gegen neuen Regionalplan

Verschiebungen sind möglich

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben erarbeitet derzeit den neuen Regionalplan für die 87 Kommunen der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Der umstrittene Grünzug wurde 1996 als nicht bebaubare Fläche in den aktuellen Regionalplan aufgenommen und soll jetzt für Gewerbeflächen weichen. „Es kann zu Verschiebungen kommen“, sagt Verbandsdirektor Wilfried Franke. Gewerbeflächen würden dort geplant, wo die Voraussetzungen gegeben sind, etwa der Anschluss über Schiene oder Straße. Außerdem sollen keine neuen Gewerbegebiete erschlossen, sondern bestehende erweitert werden. „Im neuen Regionalplan ist mindestens so viel Freiraum wie bisher enthalten“, sagt er. Am Ende gelte es, die öffentlichen und privaten Belange gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen.