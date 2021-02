Gewinnbetrüger sind in Salem aktiv

Betrüger am Telefon stellen meist einen Gewinn in Aussicht und fordern dann von ihren Opfern vorab eine Geldsumme für angebliche Gebühren oder Auslagen, die zunächst beglichen werden müssen. Am vergangenen Wochenende wurde ein 54-jähriger Mann aus dem Raum Salem von solchen Betrügern aufgefordert, Gutscheine im Wert von mehreren Hundert Euro zu kaufen und deren Codes an diese zu übermitteln. Dies sei die Voraussetzung für den Erhalt eines großen Gewinnes. Nachdem der 54-Jährige Codes in Höhe eines vierstelligen Betrags übermittelt hatte und eine weitere Zahlungsaufforderungen bekam, wurde er stutzig und informierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt.