Gemeinsame Energie- und Mobilitätswende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schule Schloss Salem misst dem Thema „Nachhaltigkeit“ einen hohen Stellenwert bei. Nachdem Schüler:innen, Lehrer:innen und die Geschäftsführung bereits seit Jahren an Nachhaltigkeitsthemen arbeiten und einzelne Maßnahmen zur Einsparung von Ressourcen auf den Weg gebracht haben, eröffnen sich in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtwerk am See derzeit neue Chancen.

Das geänderte Klimaschutzgesetz und die Verschärfung der Zielvorgaben für CO2-Emissionen verstehen die Schule Schloss Salem und das Stadtwerk am See als Auftrag für ein gemeinsames Zukunftsprojekt. Die Kooperation trägt zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele des Staates mit jugendlichem Schwung bei. Mit dem Stadtwerk am See hat die Schule Schloss Salem einen Partner, der große Erfahrung als Energieversorger und ein starkes Portfolio im Bereich Energie- und Mobilitätswende mitbringt.

In einem Workshop Ende Juni wurde als erstes Energiewende-Projekt die Konzeption und Installation einer großen Photovoltaik-Anlage auf dem Campus Härlen erarbeitet. Sie macht das Salem International College zu einem der modernsten Stadtquartiere Überlingens. Zum Thema „Mobilitätswende“ ist im Rahmen eines wegweisenden Zukunftsprojekts geplant, das Mobilitätsverhalten der Schüler:innen sowie der Mitarbeiterschaft zu erfassen. Dazu werden mithilfe modernster datengestützter Infrastruktur, dem LoRaWan Netz des Stadtwerks am See schon ab dem kommenden Schuljahr wichtige Verkehrsdaten des Salem International College erhoben und ausgewertet.

„Nur ein Umdenken jeder und jedes Einzelnen kann den Klimawandel stoppen. Die Internatsgemeinschaft der Schule Schloss Salem möchte mit seinen in Vorbereitung befindlichen Projekten einen regionalen Beitrag zur Erreichung der gesetzten Klimaschutzziele und damit zur Klimaneutralität im Jahr 2045 leisten“, sagt Thomas Obitz, Geschäftsführer und Wirtschaftsleiter der Schule Schloss Salem.

„Wir verstehen uns als Partner und Treiber im Bereich Energiewende und bringen mit unseren 365 Mitarbeitern jeden Tag die Energiezukunft ein Stück weiter in die Region“, ergänzt Oliver Hoch, Innovationsmanager Stadtwerk am See.