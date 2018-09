Geldkassette aus Wohnung gestohlen

Noch ist nicht geklärt, wie ein unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 7.30 und 12.45 Uhr in der Abt-Thomas-Straße in eine Wohnung im 1. Obergeschoss gelangte. Dort entwendete der Unbekannte aus einer Kommode eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro, teilt die Polizei mit. Aufbruchspuren waren keine feststellbar.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem unter Telefon 07553 / 826 90 zu melden.