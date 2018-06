Spannende Zeitfahrten und spektakuläres Schleudern in die Strohballen der Streckenbegrenzung hat das neunte Weildorfer Kärrelerennen geboten: Pünktlich zum Start der ersten Runde hatte sich am Sonntag die dichte Wolkendecke verzogen. Die Strecke bot aufgeheizt durch die Sonne optimale Asphalttemperaturen für heiße Ritte auf den kuriosesten Rennmaschinen. In vier Altersklassen mit jeweils zwei Rennläufen kämpften die Hobbyrennfahrer mit viel Spaß um die Platzierungen.

„Gebremst wird traditionell mit der Sohle“, spottete Narrenpräsident Uli Stegmann, als Wolfgang Frey mit seinem aus alten Fahrradrahmen und Rohren geschweißten Kärrele an der Sprecherkabine vorbeikam. Auch sonst gab es seltsame Fahrzeuge zu sehen, die mal mehr und mal weniger auf Geschwindigkeit oder Show ausgelegt waren. Das richtige Verhältnis bot dabei der „Caribean Killer“, den Stefan Lohr ins Rennen schickte und der in der Altersklasse ab 17 Jahren mit Rennfahrerin Olivia Wachter den ersten Platz belegte.

Auf Gummireifen an der Hinterachse hatten die Techniker beim „Saubob“ verzichtet und so mussten die jeweiligen Fahrer mächtig am Lenkrad arbeiten, um das einem Futtertrog gleichende Höllengefährt auf der Strecke zu halten. Dies gelang jedoch nicht jedem Fahrer, und so endete der „Saubob“ zur Freude der zahlreichen Zuschauer nicht nur einmal in der Streckenbegrenzung. Dass Alter nicht langsamer macht, wurde beim „Badischen Wägele“ deutlich, das Erich Ziegler bereits vor über 30 Jahren zusammengeschraubt hat. In der Altersklasse ab neun Jahren landete der Oldtimer unter den Kärrele auf Platz zwei. Erste wurde Tabea Decker mit dem „Honigschlecker“.

In der Altersklasse zwischen zehn und zwölf Jahren dominierte Axel Ziegler mit dem „Galaxy Raider“ das Renngeschehen. Jan Stegmann fuhr in der Altersklasse zwischen 13 und 16 Jahren mit dem „Silberpfeil“ als Erster über die Ziellinie. Den Streckenrekord fuhr in diesem Jahr wieder Günther Reinwald, der mit dem „Galaxy-Ryder“ in 23,26 Sekunden den Berg hinabraste. Etwas ruhiger ging es bei den Jüngsten zu, die ebenfalls ans Steuer durften und zusammen mit einem unterstützenden Elternteil teils außer Konkurrenz den Berg hinunterbrausten. Eine „Windelklasse gibt es zwar noch nicht“, so Stegmann, aber dafür kämpften die Nachwuchsfahrer nicht weniger verbissen gegen die Zeit als ihre erwachsenen Vorbilder. In der Rennpause sorgten die Weildorfer Chaoten für Stimmung am Streckenrand und das Kärrelerennen, das wegen des diesjährigen Gemeindeumzugs im Ort erstmals außerhalb der Fasnet stattfand, erwies sich als gut besuchter Publikumsmagnet. (mas)