Fuchs, hast du die Schuh’ gestohlen?

Ein Dieb hat es im Salemer Teilort Stefansfeld auf Schuhe abgesehen. In den vergangenen Wochen sind dort mehrere Schuhe aus Gärten und von Terrassen und aus Gärten verschwunden. Einen Verdacht gibt es bereits: Ein Fuchs könnte die Schuhe gestohlen haben.

Vor drei Wochen wurde Madlene Tavit von der Gemeindeverwaltung Salem zu ersten Mal auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. „Eine Bürgerin hat im Rathaus angerufen und berichtet, dass bei ihr und ihrer Nachbarin Schuhe fehlen würden“, sagt sie. Ihnen seien Sandalen von der Terrasse geklaut worden. Madlene Tavit ließ im Amtsblatt eine kleine Anzeige schalten und wies die Bürger drauf hin, dass sie verstärkt auf ihre Terrassen achten und Beobachtungen der Gemeindeverwaltung mitteilen sollten.

Daraufhin meldeten sich bei ihr mehrere Anrufer aus Stefansfeld, die ebenfalls Schuhe vermissen. Vereinzelt seien auch Schuhe auf der Straße gefunden worden. Eine Woche später rief sie in einer zweiten Anzeige dazu auf, gefundene Schuhe im Fundbüro abzugeben. „Drei einzelne Schuhe wurden dort schon abgegeben“, sagt Madlene Tavit.

Inzwischen konnte sogar ein Verdächtiger ausgemacht werden: „Zwei Anrufer wiesen darauf hin, dass sie einen Fuchs gesehen hatten“, berichtet sie. Eine Bürgerin habe sogar gesehen, dass der Fuchs einen Schuh im Maul hatte. Einen speziellen Geschmack scheint das Tier aber nicht zu haben: Im Fundbüro wurden bislang ein Sicherheitsschuh, ein Turnschuh und ein Halbschuh abgegeben.

Füchse treten immer wieder als Schuhdiebe in Erscheinung. Das weiß auch Martin Roth, der als Förster beim Landkreis unter anderem für den Gemeindewald von Salem zuständig ist. „Momentan hat es Jungfüchse und die spielen und tollen viel herum“, sagt er. Ähnlich wie bei jungen Hunden gehören bei jungen Füchsen auch Schuhe zu den beliebteren Spielsachen. Er vermutet, dass sie für Füchse interessant riechen. Aber nicht nur das: Weil sie meist aus Leder oder einem anderen widerstandsfähigen Material bestehen, könnten die Füchse schön darauf herumkauen.

„Wenn junge Füchse spielen, ist das sehr possierlich anzuschauen“, sagt der Förster, gesteht aber ein: „Es nervt halt, wenn sie auf den eigenen Schuhen herumbeißen.“ Es sei gut möglich, dass der Fuchs in Stefansfeld seine Beute bis in seinen Bau mitgenommen habe. Vor einigen Jahren habe es in Meersburg einen ähnlichen Fall gegeben. Da habe ein Kollege hinterher so viele Schuhe aus einem Fuchsbau geborgen, dass er eine ganze Schubkarre damit füllen konnte.

Sei Tipp lautet: „Die Schuhe so wegzuräumen, dass Füchse nicht drankommen, ist das einzige, was man machen kann“, sagt er. Wer seine Gartenschuhe nicht mit ins Haus nehmen will, könne sie auch an einem Kleiderhaken aufhängen, sodass die Tiere sie nicht mehr erreichen können. Außerdem sollte man kein Katzenfutter auf der Terrasse stehen lassen. „Sonst kann es schon mal vorkommen, dass ein Fuchs es auffrisst“, sagt er. Den Fuchs zu fangen oder zu schießen sei aber verboten. „Jung- und Elterntiere stehen momentan unter Schutz“, sagt Martin Roth.