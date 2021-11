Frau verlangt vergeblich nach Medikamenten

Unter Vorspielung falscher Tatsachen hat eine 47-Jährige in einer Arztpraxis in Salem versucht, an Rezepte für Opioide und Beruhigungsmittel zu kommen.

Die Frau gab laut Polizeibericht an, die Medikamente für ihren Mann zu benötigen. Da das Ehepaar aber nicht zu den Patienten der Praxis zählte und auch nicht im Ort wohnhaft ist, wurde eine Arzthelferin hellhörig und verständigte die Polizei. Eine Überprüfung ergab schnell, dass die Frau schon bei mehreren anderen Arztpraxen im Bodenseekreis versucht hatte, an Medikamentenrezepte zu kommen – bislang ohne Erfolg. Eine Anzeige gegen die 47-Jährige wird derzeit beim Polizeiposten Salem geprüft.