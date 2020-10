Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 19 Uhr eine 35-jährige Frau in einer Asylbewerberunterkunft in Salem mit einem Teppichmesser bedroht. Laut Polizei flüchtete der Mann und konnte bei einer Fahndung von Beamten der Hundeführerstaffel in Heiligenberg angetroffen werden. Grund für den Streit waren wohl ungeklärte Eigentumsverhältnisse zweier Fahrräder.