Frau klaut Post: Polizei sucht Geschädigte

Eine Zeugin hat am Donnerstag gegen 15.45 Uhr eine Frau beobachtet, die ein Paket weggenommen hat, das ein Postbote zuvor vor einem Wohngebäude in der Lockgasse abgestellt hatte. Die Frau folgte der 56-Jährigen, berichtet die Polizei.

So konnte sie der Polizei das Gebäude mitteilen, in das sich die Fußgängerin begeben hatte. In der Wohnung der psychisch auffälligen Frau stießen die Beamten auf verschiedene Briefe, die nicht an die Tatverdächtige adressiert waren, heißt es im Polizeibericht weiter. Aufgrund weiterer Zeugenaussagen schließt die Polizei nicht aus, dass die Frau in den zurückliegenden Wochen noch weitere Briefe oder Pakete mit nach Hause genommen hat.