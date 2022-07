Frau fährt in Salem gegen Anhänger

Auf rund 5000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Montag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Markdorfer Straße in Salem entstanden ist.

Eine 34-jährige Citroenfahrerin war in Richtung Bermatingen unterwegs und erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende Autofahrer verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr sie mit ihrem Wagen gegen den Anhänger des vorausfahrenden Autos.

Am Autogespann entstand insgesamt etwa 3000 Euro, am Wagen der Unfallverursacherin rund 2000 Euro Schaden. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand.