Patrick Scholz’ Live-Reportage „Social Cycling – Auf dem Fahrrad vom Bodensee nach Indonesien“ beim Wunderwelten-Fotofestival in Friedrichshafen am Samstag, 2. November, um 11 Uhr ist ausverkauft. Weil das Interesse an seinem Vortrag so groß ist, wird er ihn um 14 Uhr ein zweites Mal zeigen. Die Karten für Erwachsene kosten 13,90 Euro, für Kinder unter zwölf Jahren 6,90 Euro.

Eigentlich fährt der Salemer Fotograf Patrick Scholz zur Zeit gemeinsam mit seiner Freundin Lisa Nuber und Hund Oskar im VW-Bus durch Europa. Von unterwegs unterstützen sie auf verschiedene Weise soziale Projekte und berichten in der „Schwäbischen Zeitung“ von ihren Erfahrungen. Patrick Scholz kombiniert seit 2011 seine Reisen mit der Unterstützung sozialer Projekte. Damals war er als Fotograf in Kenia unterwegs, wo er das Barnabas-Children-Center in der Nähe von Mombasa kennenlernte. Zurück in Deutschland entschied er, das Waisenhaus weiterhin zu unterstützen. Er sammelte Spenden mit Straßenmusik und hielt erste Live-Reportagen, damals über meinen Besuch in Kenia.

Dadurch entstand seine Idee der Fahrradreise „Social Cycling“. „Ich entschied mich dazu, auf dem Landweg zu reisen, um an allem hautnah dran zu sein, um spüren zu können, wie sich die einzelnen Länder an der Grenze verändern und zu sehen, wie die verschiedenen Kulturen ineinander übergehen“, sagt er. Auf seiner Reise vom Bodensee bis nach Indonesien wurde für fast 20 Monate das Fahrrad sein Zuhause, die Hängematte sein Bett und der Benzinkocher seine Küche. Aus der Reise ist mittlerweile eine Live-Reportage entstanden, in der er über meine Reise durch 18 Länder, deren Hochgebirge, Wüsten und tropische Wälder berichtet.

In seinem Vortrag zeigt er Fotografien, Videosequenzen, berichtet über fremde Kulturen und gibt einen Einblick auf das Leben auf zwei Rädern. Mit dem Erlös aus dem Vortrag unterstützt Scholz das Barnabas-Children-Center in Kenia.