Flugshow am Himmel über dem Affenberg

Das Wetter mit der derzeitigen Hochwetterlage ist perfekt für das, was sich im Moment am Himmel über dem Affenberg Salem abspielt. Die rund 200 Jungstörche dieser Saison üben den Thermikflug. Das beeindruckende Schauspiel findet jedes Jahr statt, wenn der Storchennachwuchs instinktiv spürt, wann es Zeit ist, sich für die große gemeinsame Reise in den Süden vorzubereiten.

Dann ist der Himmel voller Störche. Rund 300 der majestätischen Tiere ziehen ihre Kreise. Am Affenberg leben 50 Brutpaare, die in diesem Jahr etwa 120 Junge geboren und aufgezogen haben. Dazu kommen Störche aus der Nachbarschaft, und alle zusammen lassen sich in luftiger Höhe beobachten. Die Jungen lernen in der Thermik die beste Flugtechnik und starten als erste – vor den Alttieren – die Reise in den Süden. „Ein erster Trupp an Jungstörchen, darunter auch die Senderstörche Drachi, Marta, Hubertus und Zazu haben bereits die Reise angetreten. Über die Animal Tracker App kann jeder den Zug der Affenberg-Störche live mitverfolgen“, so die Pressesprecherin des Affenbergs, Tanja Breuer

„Wie so oft im Leben gilt auch für die Jungstörche das Motto „Übung macht den Meister“. Denn diese Thermikflüge über heimischem Gelände sind für die weite Reise in die Winterquartiere notwendig, damit das Fliegen dann wirklich einwandfrei klappt“, sagt Dr. Roland Hilgartner, Parkleiter von Affenberg Salem, das derzeitige Geschehen am Himmel über dem Naturpark am Bodensee. Wenn die gute Wetterlage anhält, werden die Tiere demnächst auf ihren langen Zug gen wärmere Gefilde starten.

