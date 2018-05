„Flüsterasphalt“ reduziert Verkehrslärm

Derzeit ähnelt die Ortsdurchfahrt Neufrach einem Feldweg. Überall stehen Barken und Schilder, Bau-Materialien lagern auf der Straße. Zu allem Überfluss fahren immer wieder Autos durch die Baustelle. Seit zwei Monaten ist die Markdorfer Straße zwischen der Weildorfer Straße und dem Mühlenweg gesperrt. Die Bauarbeiten sollen im November oder Dezember fertig sein.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt war dringend notwendig. Bereits Anfang März begannen die Tiefbauarbeiten. Der Asphalt und der Unterbau wurden entfernt. Derzeit werden in Neufrach die Leitungen verlegt. Auch der alte Regenwasser-Kanal wird entfernt und durch neue Rohre ersetzt, die Trinkwasser-Versorgung erneuert. Das gilt auch für die einzelnen Hausanschlüsse. Die Leitungen werden einen Meter ins private Grundstück verlegt und der jeweilige Eigentümer kann sein Haus neu ans Trinkwasser und an den Regenwasser-Kanal anschließen, erklärte Andre von Holten vom Salemer Tiefbauamt die anstehenden Arbeiten.

Im Zuge der Baustelle wird auch der Abwasserkanal mittels Roboter saniert. Ferner gibt es bei der Stromversorgung eine deutliche Veränderung: die Dachständer werden entfernt und die Stromleitung verschwindet ins Erdreich. Es gibt also auch hier neue Hausanschlüsse.

Für die Versorgung mit dem schnellen Internet werden schon mal Leerrohre verlegt, später kann dann das Glasfaserkabel einfach durchgezogen werden. Da ein Teil der Gasleitung ebenfalls erneuert wird, besteht für die Hauseigentümer die Möglichkeit, auf diese Energieart zu wechseln.

Wenn die Rohre verlegt sind, kommt der Unterbau für die Straße, an beiden Seiten gibt es einen Gehweg, auch ein Fahrradweg wird eingerichtet, sodass die Fahrbahn zukünftig etwas schmaler wird. Die Straße erhält einen sogenannten „Flüsterasphalt“, so dass weniger Verkehrslärm entsteht. Für mehr Sicherheit der Fußgänger wird es eine Querungshilfe zwischen Brücke und Tankstelle geben, kündigt von Holten an, die genaue Örtlichkeit liegt noch nicht fest. Zudem wird die Einmündung der Weildorfer Straße entschärft, es wird ein kleiner Kreisel gebaut, so dass ein gefahrloses Einfahren in die Markdorfer Straße möglich ist.

Renitente Fahrer stören Arbeiten

Im nächsten Bauschnitt werden die gleichen Arbeiten zwischen Tankstelle und Leutkircher Straße erfolgen und zum Abschluss auf dem Straßenstück bis zur „Apfelblüte“ am Ortsausgang. Laut Zeitplan sollen die Bauarbeiten im November/Dezember fertig sein.

Nicht ganz so begeistert sind die Anwohner von der Baustelle. „Allerdings wollen wir die neue Straße, die etwas sicherer sein soll“, erklärte eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Ärgerlich seien die Autofahrer, die nicht die Umleitung, sondern durch die Baustelle fahren. Dies erschwere den Bauarbeitern ihre Tätigkeit, immer wieder müssten sie beim Rangieren mit den Baufahrzeugen auf diese Autofahrer Rücksicht nehmen.