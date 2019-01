Firma Krause übergibt 2350 Euro an fünf Vereine und Organisationen

Die Firma Krause aus Salem hat 2350 Euro an örtliche Vereine und Organisationen gespendet. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wurde das Geld bei einer Gabelstaplerparty in der Fertigungshalle gesammelt.

Die Spenden gingen an das Jugendferienwerk Mimmenhausen als Beitrag für das jährliche Zeltlager, das laut Organisator Viktor Sorg durch diese Spende einen großen Motivationsschub erfährt. Auch die Sozialstation Salem erhält 500 Euro, weil sie „Tag und Nacht dafür sorgt, dass Menschen auch im Pflegefall dort bleiben können, wo sie sich am wohlsten fühlen: zu Hause.“

Geld für die Hospizgruppe

Die Hospizgruppe Salem, die schwer kranke und sterbende Menschen und deren Angehörige begleitet und versucht, bis zum Tod die Lebenswürde zu erhalten, erhält aus dem großen Spendentopf ebenfalls 500 Euro.

Die Sorop Hilfe Salem, die mit dem Kinderwunschbaum dazu beitragen will, benachteiligten und in Armut lebenden Kindern Weihnachtswünsche zu erfüllen, erhält 500 Euro. Auch der Tennisclub Salem erhält 350 Euro, weil der Verein eine erfolgreiche Kooperation mit der Schule Schloss Salem eingegangen ist und die Spende für die Jugendarbeit verwenden möchte.

Bei der Firma Krause wurden die symbolischen Spendenschecks, deren Summe bei der Gabelstaplerparty erwirtschaftet wurde, an die Vertreter der sozialen Einrichtungen und Vereine übergeben.