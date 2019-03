Feuerwehr Salem verabschiedet Abteilungskommandant Arthur Schiele

Nach 25 Jahren als Abteilungskommandant verabschiedet sich Arthur Schiele aus dem Vorstand der Feuerwehrabteilung Salem. Seine Feuerwehr-Vita weist zudem vorangegangene fünf Jahre als stellvertretender Abteilungskommandant und 20 Jahre als Stellvertretender Gesamtkommandant der Gesamtfeuerwehr Salem aus, wie die Wehr mitteilt.

Noch immer ist Arthur Schiele als inzwischen dienstältester Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Salem aktiv und bringt als solcher 40 Jahre Einsatzerfahrung mit. Er ist Zugführer, Maschinist, Drehleiter-Maschinist, Ausbilder, Schiedsrichter und Mitglied der Technischen Einsatzleitung des Bodenseekreises. Seit inzwischen 45 Jahren leistet er bei der Feuerwehr Salem aktiv wertvollen Dienst, lobt die Wehr. Da Schiele altersbedingt keine volle Wahlperiode mehr ausüben kann, hat er sich dazu entschlossen, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Er wird aber bis zum Eintritt ins Rentenalter weiterhin im aktiven Dienst bleiben und die Feuerwehr Salem unterstützen.

Für seine Verdienste in der Abteilung und der Gesamtwehr Salem ehrten ihn die Kameraden und Kameradinnen der Abteilung Salem in ihrer Hauptversammlung im Clubheim am Schlossseestadion in Salem.

Ortsreferentin Elisabeth Schweizer überbrachte die Grüsse der Gemeinde und dankte für die geleisteten Einsätze und die private Zeit, die für Übungen und Dienste rund um die Feuerwehr aufgewendet wird. Sie konnte nach den Berichten von Vorstand, Schriftführerin, Kassenwart und Kassenprüfern die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft durch die Versammlung verkünden und unterstützte bei den anschließenden Neuwahlen.

Zum neuen Abteilungskommandanten wählt die Versammlung einstimmig Thomas Karrer. Im Amt bestätigt wurden der stellvertretende Abteilungskommandant Harald Stötzle, Schriftführerin Bärbel Blumenstein, Kassenwart Klaus Dammann und Stefan Karrer als Beisitzer der Aktiven.

Neuer Alterskameradensprecher der Abteilung Salem ist Wolfgang Bauer. Das Amt des Kassenprüfers für die Alterskameraden übernimmt fortan Rolf Stehle. Als Mitglied der Abteilung im Gesamtausschuss der Feuerwehr Salem wurde Harald Stötzle bestätigt.

Gesamtkommdant Jochen Fuchs dankte für das Vertrauen und die Unterstützung der Abteilung, informierte zum Sachstand hinsichtlich der umgestellten Alarmierung und über die Neuanschaffung zweier Fahrzeuge.