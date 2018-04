Feuerwehr löscht Heuballen

Die Freiwillige Feuerwehr Salem ist am Dienstag gegen 17.15 in Oberstenweiler zu einem brennenden Heuballenlager im Bereich des Spielplatzes in der Netzenbergstraße ausgerückt. Die 34 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die in Vollbrand befindlichen Heuballen. Die mehr 80 mit einer Plastikplane abgedeckten Heuballen gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Bereits bei der Anfahrt hätten die anrückenden Einheiten eine starke Rauchsäule am Waldrand von Oberstenweiler sehen können, wie die Feuerwehr mitteilt. Um ein Übergreifen der Flammen auf den unmittelbar angrenzenden Wald zu verhindern, wurden weitere Einheiten nachalarmiert. Die Wasserversorgung wurde von Oberstenweiler über eine doppelte Schlauchleitung über lange Wegstrecke gewährleistet. Dabei wurden mehr als 1500 Meter Schläuche eingesetzt, welche während der Fahrt mit dem Schlauchwagen ausgelegt wurden. Ein Landwirt aus Haberstenweiler unterstützte die Feuerwehr mit Traktor und einem Anhänger mit 18 000 Liter Wasser. Für die Dauer der Löscharbeiten besetzte die Abteilung Beuren die verwaiste Feuerwache an der Schloßseeallee. Ständig drehende Winde erschwerten die Löscharbeiten, die zu einem großen Teil nur unter Atemschutz durchgeführt werden konnten. Die Schnelle-Einsatz-Gruppe (SEG Salemertal) des DRK kümmerte sich um die Nachbetreuung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger. Der Besitzer des freien Heulagers half bei der Brandbekämpfung ebenfalls mit, indem er mit einem Radlader die aufgestapelten Heuballen auseinander riss. Erst dadurch wurde ein gezieltes Ablöschen möglich. Eine Streifenwagenbesatzung der Landespolizei war ebenfalls vor Ort.

Auch am Morgen nach dem Brand gegen 9 Uhr musste die Feuerwehr Salem erneut zum Brandort ausrücken, da sich das Heu erneut entzündet hatte.