Zur Beseitigung einer Ölspur, die von der Straße Am Riedweg über die Kreisstraße bis in die Alte Neufracher Straße reichte, musste die Freiwillige Feuerwehr Salem am Donnerstagnachmittag ausrücken. Von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz war, wurde die Ölspur, deren Verursacher bislang nicht ermittelt werden konnte, abgestreut.