Fabian Reisch vom TV Spaichingen wird Regionalmeister

Nur wenige Leichtathleten aus dem Kreis Tuttlingen haben an den Regional-Mehrkampf-Meisterschaften für die Altersklassen ab 14 Jahren in Salem teilgenommen. Umso erfreulicher ist, dass trotzdem recht gute Resultate erzielt werden konnten und von Marcus Horn (TV Gosheim) sowie der männlichen Fünf- und Zehnkampf-Mannschaft der TG Trossingen jeweils Kreisrekorde aufgestellt wurden.

Die wohl beste Tagesleistung erbrachte Fabian Reisch vom TV Spaichingen. Der junge Kaderathlet des württembergischen Leichtathletikverbandes holte sich in der Altersklasse der männlichen A-Jugend den Titel. 11,91 Sekunden im 100 m Sprint, 6,03 Meter im Weitsprung, 10,62 Meter im Kugelstoßen, 1,66 Meter im Hochsprung und eine Zeit von 55,21 Sekunden im abschließenden 400 Meter Lauf ergaben am Ende stolze 2887 Punkte im Fünfkampf und führten zum verdienten Regionalmeistertitel. Mit dem Ergebnis liegt Fabian Reisch derzeit auf Platz zwei der württembergischen Bestenliste.

Ein weiteres sehr gutes Ergebnis steuerte Marcus Horn vom TV Gosheim bei. In der Altersklasse der männlichen B-Jugend errang er mit 2627 Punkten den zweiten Platz im Vierkampf. Besonders erwähnenswert ist dabei eine übersprungene Höhe von 1,74 Meter im Hochsprung, 5,53 Meter im Weitsprung und 11,41 Meter im Kugelstoßen.

Fast noch stärker einzuordnen ist die Leistung von Marcus Horn in der Königsdisziplin der Leichtathletik, dem Zehnkampf. Dieser Wettkampf wurde über zwei Tage ausgetragen. Hier belegte der Gosheimer mit 4846 Punkten den tollen dritten Platz. Herausragende 45,50 Meter im Speerwurf (700 g) bescherten Marcus Horn dabei einen neuen Kreisrekord. Gleichzeitig war es in der Altersklasse der weiteste Wurf des Tages.

In der Mannschaftswertung gingen gleich zwei Regionalmeistertitel an die TG Trossingen. Jeweils alleinbeteiligt holten sich hier Nathalie Wolf (14.), Laura Klink (15.), Jana Haller (16.), Nadine Wolf (17.) und Miriam Mauch (18.) in der weiblichen A-Jugend mit 3921 Punkten im Vierkampf sowie Benjamin Welte (9.), Michael Heider(10.), Lukas Kramer (11.), Benedikt Stoll (13.) und Joshua Mann (14.) in der männlichen B-Jugend mit 7531 Punkten im Fünfkampf die Titel. Über einen zweiten Platz mit 9978 Punkten im Zehnkampf durften sich außerdem noch Benjamin Welte (6.), Michael Heider (9.) und Lukas Kramer (10.) von der TG Trossingen freuen. Die männliche Fünf- und Zehnkampfmannschaft konnte mit den Leistungen gleichzeitig zwei Kreisbestleistungen setzen.