Erich Müller bleibt Vorsitzender

Der Fanfarenzug Salem hat am Samstag seine Jahreshauptversammlung abgehalten und dabei auf das vergangenen Jahr zurückgeblickt. „Hinter uns liegt ein sehr intensives Jahr“, sagte der Vorsitzende Erich Müller mit Blick auf das 50. Bestehen.

Dies konnte Schriftführer Bernd Härle anhand seines humorigen Jahresrückblicks belegen. Auftritte bei verschiedenen Festivitäten standen beim Fanfarenzug im Kalender. So unter anderem am Brunnenfest in Salem, beim Heimatfest in Laup-heim, beim Weinfest oder beim Kreisfamilienfest in Schloss Salem. Mit einem Ausflug nach Portugal und nach Salem in Mecklenburg-Vorpommern sowie ein Wintersport-Wellness-Wochenende pflegte der Verein die Geselligkeit. Absoluter Höhepunkt war der 50. Geburtstag des Fanfarenzugs Salem, welcher im Juni 2014 mit einem Fest-Wochenende begangen wurde. „Das Wetter war bescheiden, aber durch die geladenen Fanfarenzüge und den historischen Gruppen war es ein voller Erfolg“, so Härle. Dank eines Neuzugangs zählt der Fanfarenzug nun 187 Mitglieder, wovon letztlich 27 regelmäßig aktiv seien. Mit dem Rathaussturm in Neufrach und der Teilnahme am Nachtumzug in Ochsenhausen gehe es nächste Woche weiter. „Am Wochenende nach Aschermittwoch geht es zu unseren Freunden nach Thayngen“, sagte Härle. Ferner stünden im Kalender 2015 die obligatorischen Auftritte beim Brunnenfest und beim Weinfest in Salem und beim Heimatfest in Laupheim.

„Wir haben alles richtig gemacht, denn der Kassenbericht passt auf eine Seite“, bilanzierte Ralf Veeser, der sein Amt als Kassier zur Verfügung stellte. Zu seinem Nachfolger wurde Christoph Maier gewählt. Vorsitzender bleibt Erich Müller, Schriftführer Bernd Härle. Zu Beisitzern wurden Thomas Ott und Ralf Veeser gewählt.

Nach einer kurzen Umkleidepause der Beteiligten wurde der vereinseigene Narrenbaum, stilgemäß von Narren, gestellt. Für 30 Jahre im Amt des Vorsitzenden wurde Erich Müller geehrt, von den FZ-Frauen gab es dafür als Dank etliche Küsschen. Als fleißigster Probenbesucher erhielt Bernd Riegger einen Pokal. Auf 25 Jahre Mitgliedschaft brachte es Ralf Veeser, der hierfür geehrt wurde. „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“, verkündete der Laudator Edgar Müller, der als rosa Häschen verkleidet ans Rednerpult trat. Der musikalische Leiter hatte seine Worte gereimt und landete so manchen Treffer, der für Lacher sorgte. Den Dank der Gemeinde überbrachte die Ortsreferentin aus Stefansfeld, Elisabeth Schweizer. Und dann war der Tagesordnung genüge getan und der Faschingsfeier des FZ stand nichts mehr im Wege, die erst in den frühen Morgenstunden endete.