Eltern haben ein gutes Betreuungsangebot

Die Bodenseeregion ist ein Zuzugsgebiet. Und zwar nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für junge Ehepaare und auch Familien. Doch finden diese in Salem ein ansprechendes Angebot, das ihre Bedürfnisse befriedigt? Dieser Frage geht der heutige Gemeindecheck auf den Grund.

Bauplätze

Ein eigenes Heim, das steht bei vielen jungen Familien mit ganz oben auf der Prioritätenliste. Doch diesen Wunsch in Salem zu realisieren, ist schwer. Denn wie das Bauamt auf der Gemeindehomepage mitteilt, sind „die Bauplätze in den bestehenden Neubaugebieten (Wohngebiete) der Gemeinde Salem vollständig verkauft“. Dabei ist die Nachfrage nach wie vor hoch. Auf die acht Bauplätze in Mittelstenweiler, die heuer zum Verkauf standen, kamen rund 50 Interessenten. Geplant sind allerdings mehrere Baugebiete in Neufrach, Stefansfeld und Mimmenhausen. Für diejenigen, für die es kein Haus sein muss, bietet sich im geplanten Baugebiet am Ortseingang von Neufrach die Chance, eine Wohnung zu bekommen. Dort sollen mehrere Wohnhäuser entstehen, die ein eigenes, spezielles Energieversorgungskonzept haben.

Spielplätze

Die Spielplätze in der Gemeinde sind, so Bürgermeister Manfred Härle in diversen Bürgerversammlungen, zum Teil schon in die Jahre gekommen. Diese sollen, so sein Versprechen, in den kommenden Jahren saniert werden. Als Nächstes bekommt Tüfingen einen neuen Spielplatz. Einen besonders großen Spielplatz, wenn man so will, gibt es am Schlosssee. Dort hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren einiges für Kinder und Jugendliche getan. So wurde zunächst der Kleinkindbereich mit Sandplatz, Klettergerüst und Wasserspielplatz errichtet, dieses Jahr kam das Piratenschiff für die Älteren hinzu. Zudem zahlt man keinen Eintritt. Für Familien mit Kindern ist das im Sommer ein wunnderbarer Ort, um sich aufzuhalten.

Treffpunkte

Eltern haben in Salem durchaus die Möglichkeit, sich zu treffen. Da gibt es zum einen den Treff Grenzenlos, der nicht nur ein Miteinander über Nationengrenzen ermöglicht, sondern beispielsweise auch jeden Donnerstag einen Baby-Treff anbietet. Von 10 bis 11.30 Uhr können sich Eltern mit Kindern bis zu einem Jahr in gemütlicher Runde austauschen und bei Bedarf werden auch Babymassagen angeboten. Auch Schwangere sind willkommen. Darüber hinaus bietet der Treff Hilfe bei den Hausaufgaben an und organisiert einmal im Jahr ein multikulturelles Frauenfrühstück.

Auch das Familienforum Salem gibt es bereits seit 20 Jahren. Im Pavillon im Kleinen Brühl ist genug Platz für die verschiedenen Krabbel- und Spielgruppen, die es den Eltern ermöglichen, wichtige Termine wahrzunehmen oder wieder eine Arbeit aufzunehmen. Zudem organisiert das Familienforum regelmäßig Flohmärkte, Vorträge, Kurse und Bastelnachmittage.

Was es in Salem hingegen nicht gibt, ist das sogenannte KiWi-Proket (Kinder Willkommen), an dem sich beispielsweise Markdorf und Deggenhausertal beteiligen. Dabei bieten ehrenamtliche Gemeindemitarbeiterinnen frischgebackenen Eltern an, sie zu Hause zu besuchen, den neuen Erdenbürger willkommen zu heißen und speziell und individuell über die Angebote in der Gemeinde zu informieren.

Kindergärten und Schulen

Acht Kindergärten inklusive U3-Betreuung gibt es in Salem. Auf die Einrichtung legt man in Salem wert. Der Kindergarten in Neufrach wurde erst vergangenes Jahr fertiggestellt und in Mimmenhausen gab es einen komplett neuen Spielplatz. Viele Kindergärten, das bedeutet kurze Wege aus den Teilorten, wenn denn ein Platz in der bevorzugten Einrichtung frei ist, was allerdings nicht immer der Fall ist. Dazu kommen drei Grundschulen, die Förderschule, die Sonnenbergschule Buggensegel sowie Real- und Gemeinschaftsschule am BZ. Für die Kinder bedeutet das, dass sie viele Angebote direkt in der Gemeinde haben. Nur wer aufs Gymnasium will, muss nach Markdorf oder Überlingen ausweichen solange die Gemeinschaftsschule keinen gymnasialen Abschluss anbietet. Besonders hervorzuheben in Salem: Es gibt ein integratives Angebot vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. So etwas findet man selten.

Fazit: Im Bereich Betreuung und Freizeitangebot kann sich Salem sehen lassen. Was allerdings fehlt sind nicht nur Bauplätze, sondern auch ein Einkaufsangebot mit einem Sortiment für Babys und Kinder.