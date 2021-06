Eltern bringen Unfallfahrer vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 19.30 Uhr bei Heiligenberg einen Unfall verursacht und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann von seinen Eltern abgeholt und weggebracht worden.

Der Mann war mit seinem Auto auf der Straße von Heiligenberg nach Rickertsreute in einer leichten Rechtskurve zunächst auf die linke Straßenseite und beim Gegensteuern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Grund dürfte laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Zeugen verständigten den Rettungsdienst, der 29-jährige konnte aber selbstständig sein total beschädigtes Auto verlassen. Seine Eltern waren noch vor dem Rettungsdienst vor Ort. Laut Polizei nahmen sie ihren offensichtlich leicht verletzten Sohn in ihr Fahrzeug und verließen mit ihm den Unfallort.

Bei den polizeilichen Ermittlungen vor Ort kam der Verdacht auf, dass der 29-jährige Fahrer alkoholisiert gewesen sein könnte. An seiner Wohnanschrift bei den Eltern trafen Polizeibeamte den Mann nicht an, seine Eltern machten laut Polizeibericht keine sachdienlichen Angaben zu seinem Aufenthalt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Der entstandene Fremdschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer und seinen Eltern wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.