Eine Familie vermisst ihren Hund - und dann fallen im Wald Schüsse

Nun steht es fest: „Kitas und Schulen bleiben bis zum 21. Februar geschlossen“, sie werden nicht wie angedacht am kommenden Montag öffnen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Video am Donnerstagabend verkündet.

„Bis gestern Nachmittag sind wie noch davon ausgegangen, dass wir kommende Woche damit beginnen können, die Grundschulen und Kitas vorsichtig und schrittweise zu öffnen.“ Corona-Infektionen in einer Kita in Freiburg hätten diese Pläne nun auf den Kopf gestellt.