Unbekannte haben im Zeitraum von Montagmorgen bis Mittwochmittag versucht, sich gewaltsam Zutritt zu zwei Reihenhäusern in der Neufracher Straße in Salem zu verschaffen. Die Täter versuchten, die Türen aufzuhebeln, scheiterten aber laut Polizeibericht an der massiven Bauweise. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07553 / 826 90 entgegen.