Einbrecher wollen Haustür aufhebeln

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag versucht, in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Salem einzubrechen.

Wie Polizei mitteilt, stellten die Besitzer am Samstagnachmittag fest, dass Unbekannte sich offenbar mittels eines Hebelwerkzeugs an der Eingangstüre zu schaffen gemacht hatten. Die Türe hielt den Angriffen zwar stand, an ihr entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden.