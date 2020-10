Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Freitag in einen Holzhandel in der Straße „In Oberwiesen“ in Neufrach eingebrochen. Er hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt in das Betriebsgebäude, wo er aus einem Behältnis rund 100 Euro Bargeld und einen leeren Tresor mitnahm. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/ 7010 entgegen.