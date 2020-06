Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwei 31-jährige Täter in der Abt-Thomas-Straße 11 in Mimmenhausen mit einem Stein die Scheibe zu den Büroräumen einer ortsansässigen Firma eingebrochen. So gelangten sie in die Firma, wie die Polizei mitteilt. Nachdem sie bei ihrer Tat von einem Zeugen beobachtet wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut durch die Terrassentür. Bei einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte die Polizei einen der Täter in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Der Zeuge erkannte ihn wieder. Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.