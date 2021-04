Ein Blick in die Lamm-Kinderstube vom letzten Schäfer im Bodenseekreis

Laut des zuletzt veröffentlichten Schafreportes des Landes Baden-Württemberg von 2015 gibt es einen fortlaufenden Rückgang des Schafbestandes in Baden-Württemberg, da weniger Betriebe größere Herden halten. So gab es beispielsweise 2010 noch 248 650 Schafe in Baden-Württemberg, 2013 waren es schon nur noch 247 300. Die Lammpreise steigen außerdem nur langsam. Ein neuer Schafreport erscheint, so die Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum in Schwäbisch Gmünd, Ende 2021. Vom Beratungsbüro Dr. Florian Wagner & Partner, das die Daten für den Report erhebt, heißt es, dass sich die Situation seit 2015 „nicht zwingend verschärft“ hat, die Förderpolitik für die Schafhaltung habe sich sogar etwas verbessert, doch im Kern blieben den Erhebungen zufolge die gleichen Probleme. „Die Kosten für die Haltung und die Produktion galoppieren davon“, wie Florian Wagner sagt.