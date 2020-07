Drei verletzte bei Unfall: Kreisstraße voll gesperrt

Drei Verletzte und zwei völlig deformierte Autos hat ein Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der K 7768 zwischen Altheim und Frickingen gefordert. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte eine 84-jährige Autofahrerin, die von Altheim in Richtung Frickingen fuhr, nach links in Richtung Friedhof abbiegen. Hierbei übersah sie den Wagen eines entgegenkommenden und vorrangberechtigten 28-jährigen Mannes und stieß frontal mit diesem zusammen.

Hierdurch wurden sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der 28-Jährige sowie ein in dessen Fahrzeugheck mitfahrender 59-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt. Die 84-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber, die beiden anderen Verletzten mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Frickingen, die ebenfalls zum Einsatzort alarmiert worden war, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz am Unfallort sicher. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße zeitweilig voll gesperrt werden.