Dr. Jürgen Stepien zeigt Wege aus der Perfektionsfalle auf

„Die Frisur sitzt, bei der Figur gäbe es noch etwas zu beanstanden“, konstatiert Dr. Jürgen Stepien, Chefpsychoonkologe der Scheidegger Paracelsusklinik, nach einem Blick in die große Runde im evangelischen Gemeindesaal. Die Provokation im Rahmen seines Vortrags „Perfekt ist nicht perfekt genug“ sitzt. 200 weibliche Augenpaare blicken leicht irritiert zum Referenten des 19. evangelischen Frauenfrühstücks. Ihr Staunen wandelt sich sogleich in verständiges Lächeln, als dieser nun vom „medial inszenierten Idealbild“ spricht, bei dem die Wäsche nicht weiß sondern noch weißer und die Models immer noch schöner werden.

Es gibt viel zu lachen an den wie immer von fleißigen Gemeindehelferinnen liebevoll geschmückten Tischen, aber auch viel zum Nachdenken. Das Referatsthema „Perfektionismus“ist angesichts vieler prominenter Burn-Out-Fälle aktueller denn je und trifft augenscheinlich auch den Nerv der Besucherinnen. Wie Organisatorin Ursula Hefler in ihrer Begrüßungsrede erwähnt: „Der Anspruch perfekt zu sein, begegnet uns in allen Lebenslagen“, so Hefler.

Wie man aus der Perfektionsfalle herauskommt, davon handelt Stepiens Vortrag. Humorig und lebensnah, nie mit erhobenem Zeigefinger, erzählt er Erlebnisse aus seinen Begegnungen in der Therapie mit Krebspatienten, aber auch aus seinem privaten Umfeld. Immer wieder beschert er den faszinierten Zuhörerinnen Aha-Erlebnisse. Etwa als er von den Vorbereitungen zum perfekten Dinner für Freunde erzählt, wo sich die Gastgeberin vor lauter Vorkochen, Wohnung und sich selbst auf Hochglanz polieren, selbst buchstäblich „fertig macht“.

Verantwortlich für unser Handeln macht der Psychotherapeut unser „inneres Kabinett“, das aus vier Protagonisten besteht und oft im Ungleichgewicht funktioniere. Die Beschreibung der vier ruft im Publikum wiedererkennendes Gelächter hervor. Die Frauen juchzen vor Vergnügen ob der Vorstellung vom Perfektionisten, Schweinehund, Abenteurer und Philosophen in ihrem Inneren, die sich um die Oberhand streiten. Die gilt es laut Stepien in Harmonie zu bringen. Sozusagen ein bisschen von jedem zulassen und so wieder Zugang zum eigenen Fühlen bekommen. Das Vorhandene zu schätzen, statt nach immer mehr zu streben, wie die Frau in Stepiens Beispiel, die über ihr schlecht sitzendes 102. Paar Schuhe klagt und dabei nicht bemerkt, dass die Dame im Rollstuhl neben ihr sie um ihre Füße beneidet. Eine wichtige Rolle kommt dabei aber auch dem Humor zu. Dem Leben mit Witz und Lebenslust begegnen, statt alles todernst zu kontrollieren und perfektionieren, rät der Fachmann und fügt zur Freude der Zuhörerschaft an: Gott habe schließlich direkt nach Erschaffung des Menschen den Humor geschaffen. (mw)